الليلة غير عادية بين الكبيرين الأهلي والهلال اللذين سيتواجهان على أرضية ملعب «عبدالله الفيصل» ضمن الجولة 10 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ ستكون مواجهة ثنائية خاصة بين الهدافين الخطيرين الكابتن عمر السومة نجم الأهلي، والأسد الفرنسي بافيتيمبي غوميز هداف الهلال، إذ يملك اللاعب غوميز «5» أهداف والسومة «3» خلال هذا الموسم في بطولة الدوري.ويرى الكثير من النقاد الرياضيين وجماهير الفريقين خصوصاً والشارع الرياضي عموماً تراجعاً كبيراً في إحرازهما للأهداف، من حيث الهامة والقامة الفنية العالية التي يمتلكها كل منهما.«العقيد» المتخصص بشباك الزعيم في كل مرة يضع بصمته سواء كان فريقه الأهلي منتصراً أو خاسراً، إذ لا بد من أن يزور شباك الأزرق على طريقته وبأهدافه المميزة الجميلة التي تروق له أولاً ثم لمحبي القلعة الخضراء، فمنذ تمثيله الفريق الأهلاوي حتى اللحظة نجح العقيد في تسجيل 12 هدفاً، أما فيما يخص «الأسد» الفرنسي مهاجم الهلال غوميز فقد زار شباك الأهلي أكثر من 4 مرات في المواجهات التي جمعت الفريقين كافة سواء محلياً أو قارياً؛ لذلك اليوم مواجهة أخرى بعيدة عن الكلاسيكو بين الأهلي والهلال، وهي مواجهة إحراز الأهداف بين العقيد السومة والأسد غوميز، فلمن ستكون الغلبة؟ ومن يمنح فريقه الفوز والعلامة الكاملة؟ وهل يواصل الفريق الأهلاوي سلسلة الانتصارات التي عادت له أخيراً أمام الاتفاق ثم الطائي أم أن الزعيم سيكون له رأي آخر؟