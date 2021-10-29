تأمل الجماهير الأهلاوية أن يقف الحظ مع فريقها الأول لكرة القدم خلال مواجهة اليوم أمام الهلال ضمن الجولة العاشرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ كانت آخر مواجهة جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل يوم (الخميس) الموافق 19 يناير 2012، آلت نتيجتها لمصلحة الراقي بهدف دون مقابل أحرزه المهاجم الدولي الكبير العماني عماد الحوسني.وخاض الفريقان بعد تلك المباراة لقاء نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 11 مايو 2012، انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2، وفي مباراة الذهاب انتصرت القلعة الخضراء بهدف.والتقى الأهلي والهلال على ملعب الفيصل 4 مرات، إذ يتفوق الأول بانتصارين مقابل فوز وحيد للثاني، وتعادل واحد بينهما.يُذكر أن آخر فوز حققه الأهلي على الهلال دورياً كان خلال منافسات موسم 2020-2021، ضمن الجولة 26 من مسابقة الدوري، حينما انتصر 2-1 على ملعب الجوهرة بجدة، فيما فاز الزعيم على منافسه 5-1 في آخر مباراة جمعت الطرفين بالدوري خلال منافسات الموسم الماضي ضمن الجولة 28، على أرضية ملعب الملز في الرياض.