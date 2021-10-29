تنتظر الجماهير الهلالية في مباراة فريقها التي ستقام مساء اليوم مع الأهلي على ملعب عبدالله الفيصل ضمن الجولة الـ10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صاحب أول هدف هلالي على هذا الملعب بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات نظراً لأعمال الصيانة.هذا ويعتبر لاعب الهلال السابق السويدي «ويلهامسون» هو صاحب آخر هدف هلالي سجل على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك في موسم 2011 /2012.