تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية مساء اليوم (الجمعة) لاستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة لمتابعة الكلاسيكو المنتظر الذي يجمع الأهلي (ثامن الدوري) بنظيره الهلال (رابع الدوري) عند الساعة 7:50م، ويسبقه لقاء الرائد (عاشر الدوري) بضيفه الباطن (المركز الـ14) عند الساعة 6:05م.«كلاسيكو» عنوانه الفوزعلى استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، يخوض الأهلي لقاء قويا وصعبا أمام ضيفه الهلال. ويسعى «الراقي» من خلال مواجهة الليلة لمواصلة انتفاضته، إذ حقق انتصارين متتاليين في آخر جولتين ليقفز للمركز الثامن برصيد 11 نقطة حصدها من فوزين و5 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 12 وعليه 11. ويملك الأهلي في صفوفه نجوما قادرين على خطف النقاط الثلاث يتقدمهم الهداف عمر السومة، ومن خلفه الثلاثي عبدالرحمن غريب وحسن نداو ومحمد المجحد، ويبرز في حراسة المرمى الحارس الشاب محمد الربيعي، وأمامه الثلاثي حمدي النقاز ومحمد خبراني وبيريرا وعبدالباسط هندي. ويملك الفريق البديل الجاهز لا سيما ثنائي الخبرة سلمان المؤشر وحسين المقهوي.أما الهلال فيدخل اللقاء بعد العودة الصعبة لدوري المحترفين بفوزه القاتل على الرائد بثلاثة أهداف لهدفين، ويسعى لمواصلة انطلاقته نحو مركز الصدارة، إذ يحتل الزعيم المركز الرابع برصيد 15 نقطة حصدها من 4 انتصارات و3 تعادلات ولم يتعرض للخسارة إلى الآن، وله من الأهداف 12 وعليه 8.ويبرز في الفريق الهلالي نجوم الخبرة يتقدمهم القائد سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني، ومن الأجانب الرباعي بافيتيمبي قوميز وموسى ماريغا وبيريرا ولوسيانو فيتو، كما يتواجد في حراسة المرمى الحارس عبدالله المعيوف، وأمامه ثنائي الدفاع علي البليهي وهيون سو.رائد التحدي يخشى «السماوي»على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض الرائد لقاء صعبا أمام ضيفه الباطن، إذ يسعى صاحب الأرض لكسر سلسلة الخسائر بعد أن تلقى 3 خسائر متتالية في آخر 3 جولات أطاحت بالفريق للمركز العاشر برصيد 11 نقطة حصدها من 3 انتصارات وتعادلين و4 خسائر وله من الأهداف 13 وعليه 15.أما الباطن فيدخل اللقاء بعد أن استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية على حساب ضيفه الفيحاء، ليحتل السماوي المركز الـ14 برصيد 9 نقاط حصدها من فوزين و3 تعادلات و4 خسائر، وله من الأهداف 7 وعليه 11.