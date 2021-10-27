ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، استضاف نادي القادسية مساء أمس (الثلاثاء) فعاليات الشرقية وردية الـ 13 للتوعية بسرطان الثدي، وذلك بالتعاون مع جمعية السرطان السعودية، وعلى هامش الفعالية أقيمت مباراة كرة قدم خيرية نسائية بين فريقي اتحاد النسور وفريق الواحة، كما أقيمت محاضرة توعوية حول مخاطر سرطان الثدي، وتم تنظيم مسابقات ثقافية متعددة.من جانبه أكد رئيس نادي القادسية أحمد غدران حرصهم على استضافة مثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع، مؤكدا بأنهم حريصون على المساهمة في كل ما يخدم المجتمع وأن يكون القادسية شريكاً وعنصراً فاعلاً في المبادرات المجتمعية.بدورها ذكرت الرئيس التنفيذي لجمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية ياسمين العزمان بأن حملة الشرقية لهذا العام ١٤٤٣ تأتي باختلاف كبير عن كل الحملات السابقة حيث استطعنا الوصول لأكبر شريحة من النساء بالمنطقة من خلال الفعاليات التي انطلقت من بداية شهر أكتوبر والتي حظيت بتفاعل مجتمعي وإعلامي كبير وببرامج نوعية تقام لأول مرة على مستوى المملكة كالمباراة النسائية لكرة القدم وتفعيل دور المراكز النسائية الرياضية والرجالية وكذلك الشركات الكبرى التي تم زيارتها والمراكز الصحية الطبية وكذلك المولات والأماكن العامة وعقد الكثير من الورش التثقيفية في عدة أماكن.