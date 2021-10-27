شدد مدربا الأهلي والهلال هاسيك وجارديم خلال تحضيراتهما الفنية لمواجهة «الكلاسيكو» التي ستقام بعد غد (الجمعة) على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على الانضباط الفني والتركيز النفسي من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، ولم يكشف مدربا الفريقين عن معالم التشكيلة الأساسية التي سيخوضان بها لقاء الكلاسيكو المرتقب.المدرب الأهلاوي هاسيك أجرى مناورة ركز من خلالها على بعض النواحي الفنية، التي ينوي تنفيذها في مباراة الهلال، وطالب اللاعبين بضرورة الالتزام بالمهمات الفنية المطلوبة. ويعيش لاعبو الأهلي روحا معنوية عالية في التدريبات، قبل المواجهة المرتقبة من أجل الاستمرار في تحقيق الانتصارات والسير نحو مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري.المدرب الهلالي جارديم عمل خلال الحصة التدريبية على تجهيز البدلاء الذين سيعوضون غياب بعض اللاعبين المصابين، والتأكيد على أن الفريق قادر على مواصلة الانتصارات وحصد النقاط والمنافسة على استعادة صدارة الدوري.