تصدر الهلال الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة الخامسة وفاز على مضيفه فريق الفتح ٩٧-٦٣ في اللقاء الذي اقيم مساء أمس (الإثنين) الماضي على صالة وزارة الرياضة بالرياض وبرصيد (١٠) نقاط، وتراجع الفتح إلى المركز العاشر وهذه الخسارة الثالثة ولديه لقاء مؤجل مع النهضة.ونجح النصر في الفوز على نظيره أحد ٦٦-٦٣ في اللقاء الذي اقيم على نفس الصالة بعد مباراة قوية ومتكافئة، ويستمر النصر في المركز الثاني متساوياً مع الهلال في النقاط ويتقدم الاخير بفارق التسجيل، بينما تراجع أحد إلى المركز الثالث برصيد (٩) نقاط.وعلى صالة مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة حقق الاتحاد فوزاً ثميناً على نظيره الأهلي ٧٥-٧٣ ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد (٨) نقاط بينما الأهلي في المركز الخامس برصيد (٨) نقاط.وحقق الوحدة فوزا ثميناً على مضيفه أبها ٨٣-٤٨، ويقفز إلى المركز السابع برصيد (٧) نقاط، بينما هذه الخسارة الخامسة لأبها وفي المركز الأخير برصيد (٥) نقاط.وفي القطيف فاز السلام على نظيره النهضة ٥٦-٥٣ ويحتل السلام المركز الثامن برصيد (٧) نقاط، بينما النهضة في المركز التاسع برصيد (٥) نقاط.وفي المدينة المنورة فاز الانصار على نظيره ضباء ٩٤-٧٦ ويحتل الانصار المركز الخامس برصيد (٩) نقاط، بينما ضباء في المركز (١١) برصيد (٥) نقاط.