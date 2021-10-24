تختتم مساء اليوم (الأحد) لقاءات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء وحيد يجمع فريق النصر بضيفه الاتفاق وذلك عند تمام الساعة السادسة مساءً على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد خروجه من دوري أبطال آسيا على يد جاره الهلال، ويطمح من خلال لقاء الليلة لعودة قوية لدوري المحترفين لا سيما أن اللقاء على أرضه وبين جماهيره، ويحتل العالمي المركز الخامس برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات وخسارتين وله لقاءان مؤجلان مع الطائي وجاره الهلال، وأحرز هجوم النصر 13 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف.أما الاتفاق فيدخل هذا اللقاء بعد خسارته القاسية من أمام الأهلي في الجولة الماضية ويطمح لتعويض إخفاقاته من خلال لقاء الليلة والذي سيكون الحضور الأول للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، ويحتل الاتفاق المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط فقط، حصدها من فوز و4 تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 12 وعليه 18 هدفاً.