وقعت إدارة نادي الباطن، مساء اليوم (السبت)، رسمياً مع المدرب الكرواتي ألين هورفات بعد وصوله، يوم أمس، إلى حفر الباطن، إذ تم التوقيع بمقر النادي بحضور رئيس مجلس إدارة النادي ناصر الهويدي الذي رحب بالمدرب هورفات واضعاً ثقته الكبيرة به متمنياً التوفيق له في قيادته للفريق خلال المرحلة القادمة.من جانبه عبر المدرب ألين هورفات عن سعادته بتدريب الباطن، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم نتائج ترضي محبي وعشاق السماوي.