تصدر فريق أحد ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة الرابعة بفارق التسجيل عن النصر صاحب المركز الثاني والهلال صاحب المركز الثالث وفي مايلي رصد لنتائج وترتيب الفرق بعد نهاية الجولة والتي اختتمت يوم (الجمعة) الماضي.ففي المدينة المنورة استطاع أحد الفوز على ضيفه الاتحاد ٩٨ -٨٤ في مباراة ظهرت بصورة قوية ومتكافئة إلى حد كبير، ويتصدر أحد الترتيب برصيد (٨) نقاط بينما الاتحاد في المركز السادس برصيد (٦) نقاط، واستطاع فريق السلام تحقيق أول انتصار له على حساب مضيفه أبها ٨٤-٦٦ ويقفز إلى المركز (٨) بينما أبها تراجع إلى المركز الأخير برصيد (٤) نقاط.وفي مكة المكرمة نجح الهلال في التغلب على مضيفه الوحدة ٦٦-٦٣ ويستمر في المنافسة على اللقب بينما هناك تراجع واضح هذا الموسم لفريق الوحدة وصيف بطل الدوري في الموسم السابق إذ هذه الخسارة الثالثة ويحتل المركز (٧).وفي الأحساء تغلب الفتح على نظيره الأنصار ٦٨-٦٢ ويحتل الأول المركز (٩) ولديه لقاء مؤجل مع النهضة، بينما الثاني يحتل المركز (٥) برصيد (٦) نقاط.وفي الرياض فاز النصر على مضيفه ضباء ٨٦-٧١ ويستمر الأول في المركز الثاني برصيد (٨) نقاط، بينما الثاني في المركز (١١) برصيد (٤) نقاط.وفاز الأهلي على نظيره النهضة ٧١-٦٧ ويحتل الأول المركز (٤) برصيد (٧) نقاط، بينما الثاني يحتل المركز (١٠) برصيد (٤) نقاط.