اعتلى ضمك صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه الصعب على ضيفه الحزم بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري المحترفين.جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق هداف ضمك المحترف ايميلو زيلايا من ركلة جزاء (د:90+12)، ليحقق ضمك فوزه الخامس ويصل للنقطة 18 ويعتلي صدارة الدوري، فيما تلقى الحزم الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ11.