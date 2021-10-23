تغلب الشباب على مضيفه الاتحاد بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.شهد اللقاء سيطرة متبادلة من الفريقين وتمكن الشباب من التقدم بالهدف الأول عن طريق هدافه اوديون ايغالو (د:22)، وفي الشوط الثاني حصل لاعب الاتحاد حمدان الشمراني على بطاقة حمراء مباشرة (د:50)، وعاد ادويون ايغالو مجدداً لهز شباك الاتحاد وإحراز الهدف الثاني للشباب (د:65)، وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ15 ويقفز للمركز الثالث، فيما تلقى الاتحاد خسارته الثانية وتجمد رصيده عند 17 نقطة وتراجع للمركز الثاني.