أدرك الفيصلي تعادلاً صعباً مع ضيفه التعاون بنتيجة هدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. شهد اللقاء تقدم التعاون أولاً عن طريق سميحان النابت (د:11)، وعادل للفيصلي جيليرمي من ركلة جزاء (د:45)، وفي الشوط الثاني عاد التعاون للتقدم مجدداً عن طريق سيدريك أميسي (د:56)، وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أحرز الفيصلي التعادل عن طريق رومايان امالفينتو (د:89). وبهذه النتيجة يحقق الفيصلي التعادل الخامس ويصل للنقطة الـ11 ويحتل المركز العاشر، فيما حقق التعاون التعادل الرابع له ليصل للنقطة الرابعة في المركز الـ16 (الأخير).