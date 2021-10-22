استضاف «محمد عبده أرينا» في منطقة بوليفارد رياض سيتي، أمس الخميس 21 أكتوبر، أوّل النزالات العالمية لنجوم «WWE كراون جول» التي تمثل جزءًا من فعاليات موسم الرياض 2021، وسط حضور جماهيري كبير استنفد جميع التذاكر، وملأ جميع الأماكن التي تتسع لنحو 22 ألف شخص.

وقبل دخول نجوم WWE إلى النزال، عرضت شاشة عملاقة معلوماتهم، ومقتطفات من الفعالية التي شاركوا فيها صباحًا تحت شعار «لا تكن متنمرًا.. كن نجمًا».

وتعالت صيحات الجمهور متفاعلة مع نجوم WWE لدى دخولهم إلى النزال، وسط احترافية في الأداء والتنظيم، مدعومة بشاشات تفاعلية تتيح للزوار مشاهدة اللقطات الحاسمة مصحوبة بموسيقى فعاليات «WWE كراون جول» والألعاب النارية، ليعيش الجمهور أجواء النزالات العالمية.

وفي النزال الرئيس لعرض «WWE كراون جول»، تغلب رومان رينز على بروك ليسنر، ليحافظ على لقب اليونيفرسال، ويثبت أنه لا يزال بطل «WWE كراون جول»، فيما تمكن فريق «ذا أوسوس» من التغلب على منافسيه من فريق «هورت بيزنيس» شيلتون بينجامين وسيدريك ألكسندر، والمحافظة على لقب «سماكداون تاج تيم» في العرض التمهيدي قبل انطلاق «WWE كراون جول».

وتغلب نجم النزالات السعودي منصور الشهيل على صديقه السابق مصطفى علي، الأمر الذي دفع الأخير إلى الهجوم على منصور، قبل أن يظهر بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي الحائز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، لينقذ منصور ويشاركه الاحتفال بالفوز.

وجذبت هذه النزالات أنظار العالم إلى موسم الرياض، وانعكست على الحضور الذي شكل مزيجًا مجتمعيًا متنوعًا، إضافة إلى الضيوف الذين فضلوا تقديم أنفسهم إلى الجمهور بدخول الفعالية على الهجن العربية، وسط ترحيب كبير ولافت من الزوار، الأمر الذي جمع ثقافة المملكة العربية السعودية وموروثها التقليدي بنجوم العالم، في فعالية ترفيهية عالمية أقيمت على أرض المملكة.