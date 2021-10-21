استعاد الباطن نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفيحاء بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن، في افتتاحية لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.جاء هدفا الباطن عن طريق يوسف الشمري (د:٣٩)، وريناتو شافيز (د:٤٥+٣). وبهذه النتيجة يحقق الباطن فوزه الثاني ويصل للنقطة التاسعة في المركز الـ11، فيما تلقى الفيحاء الخسارة الثالثة وتجمد رصيده عند ١٣ نقطة في المركز الثالث.