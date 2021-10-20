بعد فوز ‏ممثل الوطن ⁧‫الهلال⁩ على فريق النصر في دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا، حصل الهلال على جائزة وزير الرياضة بمناسبة التأهل لنهائي آسيا، والبالغة 100 ألف ريال لكل لاعب، حيث سبق أن أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي قبل المباراة عن 100 ألف ريال لكل لاعب من الفريق الذي يستطيع الوصول إلى اللعب على نهائي القارة.وتأتي هذه الجائزة تحفيزاً لمواصلة التفوق في المباراة النهائية وتحقيق إنجاز يسجل باسم الوطن.