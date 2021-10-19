قدَّم وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لنادي الهلال إدارةً ولاعبين وأجهزةً فنية وإدارية، بمناسبة تأهل الفريق إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعد فوزه على شقيقه النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب «مرسول بارك» ضمن الدور نصف النهائي من البطولة، التي تستضيف المملكة أدوارها النهائية في العاصمة الرياض.وبهذه المناسبة، قال وزير الرياضة في تصريح صحفي: «أبارك لفريق الهلال هذا التأهل وحظًا أوفر بإذن الله لشقيقه النصر في البطولات المقبلة، لقد قدم لاعبو الفريقين اليوم مستوى وأداء مميزا اتسم بالروح العالية طوال مجريات اللقاء، وأثمر عن وجود ممثل سعودي في نهائي البطولة القارية ولله الحمد».وأضاف الأمير عبدالعزيز الفيصل: «استمتعت الجماهير السعودية خاصة والآسيوية عامة اليوم بمباراة عكست تطور كرتنا السعودية وتميزها على مستوى القارة، وأثبتت حجم التطور الذي تعيشه كرة القدم بالمملكة في الوقت الراهن، في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي في وطننا الغالي من دعم غير مسبوق من قبل قيادتنا الرشيدة».واختتم وزير الرياضة تصريحه قائلاً: «كل الأمنيات والتوفيق لممثلنا الهلال في المباراة النهائية بإذن الله، وتحقيق لقب هذه البطولة القارية لتضاف ـ بمشيئة الله ـ إلى الألقاب والإنجازات التي حققتها الرياضة السعودية في الآونة الأخيرة».