متسلحا بعزيمته، ومفاخرا بزعامته، بلغ فريق الهلال المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على غريمه التقليدي نادي النصر بهدفين لهدف، في المواجهة التي أقيمت بينهما اليوم (الثلاثاء) ضمن الدور نصف النهائي للبطولة على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وكان فريق الهلال هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه موسى ماريغا عند الدقيقة 16 من عمر المباراة لينتهي الشوط الأول هلاليا بهدف دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدا عند الدقيقة 49 تمكن أندرسون تاليسكا من تسجيل هدف التعادل للنصر برأسية ارتقى لها بعد تنفيذ ركلة ركنية، لتستمر النتيجة حتى الدقيقة 71 التي شهدت تسجيل الهدف الثاني للهلال عن طريق سالم الدوسري بعد مهارة فردية على رأس منطقة جزاء النصر، لتستقر في الزاوية البعيدة على يمين حارس المرمى النصراوي، لتستمر مجريات المباراة على ماهي عليه حتى صافرة النهاية، معلنة تأهل الهلال إلى المباراة النهائية من البطولة.

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء ضد لاعب النصر علي لاجامي عند الدقيقة 45+1 من عمر الشوط الأول.

وينتظر الهلال الفريق الفائز في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي التي ستقام غداً (الأربعاء)، حيث يتقابل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع مواطنه بوهانغ ستيلرز على ستاد كأس العالم في جيونجو بكوريا الجنوبية، فيما ستقام المباراة النهائية للبطولة يوم 23 نوفمبر القادم في العاصمة الرياض.

من جانبه، هنأ وزير الرياضة، إدارة ومنسوبي ولاعبي نادي الهلال بمناسبة الفوز والتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، إذ غرد بقوله: «ألف مبروك تأهل ممثل الوطن الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا، مع خالص التمنيات بتحقيق اللقب بإذن الله، وحظاً أوفر لممثل الوطن الآخر فريق النصر وخيرها في غيرها.. شكرا للفريقين».

وبهذا الفوز، سيحصل كل لاعب من لاعبي الهلال على مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال وفق ما أعلنه وزير الرياضة أمس (الاثنين) بتقديم المكافأة للاعبي الفريق الفائز في مواجهة نصف النهائي الآسيوي بين الهلال والنصر.