قاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجديد الصربي فلادان ميلوفيتش أول حصة تدريبية مع «النواخذة» منذ أن تعاقدت معه الادارة خلفا للوطني المقال خالد العطوي.وأجرى الفريق مرانه على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث استهله فلادان بكلمة تحفيزية للاعبين عرّف من خلالها على جهازه الفني المعاون الجديد، وأثنى على الأسماء المتواجدة في الفريق مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى عمل مضاعف وتكاتف من الجميع كي يعود الفريق إلى موقعه الطبيعي في سلم الترتيب العام للدوري، ثم رحب الفريق بلاعب الوسط ماجد النجراني عقب عودته من الإصابة من خلال ممر ترحيبي.واشتمل المران بعد الإحماء على تمارين لياقية عبر عدة محطات، ثم تركز على الجانب الفني من خلال تطبيق اللاعبين عددا من الجمل التكتيكية، واختتم بمناورة على جزء من الملعب.يذكر أن فارس الدهناء يستعد لمواجهة مضيفه النصر مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021-2022.