تهدد البطاقة الملونة 6 لاعبين من الهلال والنصر عن التواجد في النهائي الآسيوي حال حصولهم على بطاقة صفراء وفوز فريقهم في مباراة الديربي، التي تجمع الفريقين اليوم على ملعب مرسول بارك في الدور نصف النهائي.وتنص أنظمة ولوائح البطولة على إيقاف اللاعب الذي يحصل على بطاقتين صفراويين، وهو ما قد ينطبق على ثلاثة لاعبين من الهلال، ومثلهم من النصر، يدخل كل منهم مواجهة الديربي وفي رصيده بطاقة صفراء.ففي الفريق الهلالي، يقع تحت التهديد كل من: علي البليهي، المهاجم المالي موسى ماريجا، ولاعب خط الوسط ناصر الدوسري.وعلى صعيد لاعبي النصر: سامي النجعي، وعبدالله الخيبري، والبرازيلي المزعج تاليسكا.