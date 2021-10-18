أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تقديم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الفريق الفائز في مباراة النصر والهلال غداً (الثلاثاء) في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، متمنياً لكلا الفريقين التوفيق وتقديم مباراة ممتعة تليق بسمعة الكرة السعودية.

وتتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية نحو القمة الكروية الآسيوية السعودية التي تجمع النصر بنظيره الهلال عند تمام الساعة التاسعة من مساء غد على استاد جامعة الملك سعود بالرياض لتحديد الطرف الأول لنهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الفائز من مباراة النصر والهلال مع الفائز في المواجهة الأخرى لنصف نهائي شرق القارة التي ستجمع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ومواطنه بوهانغ ستيلرز.