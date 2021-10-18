واصل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الهلال صدارته لفرق الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك عقب تفوقه على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي الوحدة بمكة المكرمة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة. وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (17 - 25) / (13 - 25) / (14 - 25)، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الوحدة عند 3 نقاط.الفيصلي يفكك الاتحادوفي المجمعة، واصل الفيصلي مطاردته للمتصدر الهلال، بعدما نجح في تجاوز عقبة الاتحاد والتغلب عليه بثلاثة أشواط مقابل واحد، جاءت نتائجها على النحو التالي: (25 - 20) / (25 - 23) / (23 - 25) / (25 - 22).الترجي يتألق بـ«النصر»أما في القطيف، فنجح الترجي في الصعود للمركز الثالث، عقب تألقه في مواجهة النصر، وتفوقه عليه بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها على النحو التالي: (25 - 19) / (25 - 20) / (25 - 10).الأهلي يتجاوز عقبة ضمكوفي خميس مشيط، تجاوز الأهلي عقبة مضيفه ضمك، وتغلب عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، جاءت نتائجها على النحو التالي: (19 - 25) / (12 - 25) / (25 - 22) / (19 - 25).الابتسام يبتسم بـ«الهداية»وفي الدمام، نجح الابتسام في رسم بسمته الأولى هذا الموسم، بعدما تغلب على جاره الهداية بثلاثة أشواط نظيفة، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة وزارة الرياضة. وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25 - 20) / (25 - 20) / (25 - 23).الخويلدية - الخليجوفي اللقاء الأخير تمكن نادي الخليج من تجاوز الخويلدية بثلاثة أشواط مقابل واحد وذلك على صالة وزارة الرياضة بالدمام. وجاءت نتائج الأشواط: (25 - 21) / (20 - 25) / (23 - 25) / (20 - 25).