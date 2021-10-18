قدم رئيس نادي الطائي تركي الضبعان اعتذاره لجماهير ناديه بعد خساره فريقه نقاطا ثمينة من أمام أبها بهدف مقابل لا شيء.وقال الضبعان: «فريقنا لم يكن في كامل حضوره، ولا يوجد انضباط تكتيكي للفريق».وأضاف: «لاعبو الفريق يعيشون حالة حزن من الهزيمة، وهذا مؤشر إيجابي للمباريات القادمة».وزاد رئيس الطائي: «فترة التوقف للدوري لها تأثير كبير على الفريق وخسارته». واختتم الضبعان مخاطباً جماهير ناديه: «تستحقون الفرح، وسامحونا». وكان رئيس نادي الطائي بارك لفريق أبها الفوز والنقاط الثلاث كأول رئيس ناد في دوري المحترفين يبارك الفوز لفريق الخصم في مستهل الجولة الثامنة من الدوري.