قدم رئيس نادي الطائي تركي الضبعان اعتذاره لجماهير ناديه بعد خساره فريقه نقاطا ثمينة من أمام أبها بهدف مقابل لا شيء.
وقال الضبعان: «فريقنا لم يكن في كامل حضوره، ولا يوجد انضباط تكتيكي للفريق».
وأضاف: «لاعبو الفريق يعيشون حالة حزن من الهزيمة، وهذا مؤشر إيجابي للمباريات القادمة».
وزاد رئيس الطائي: «فترة التوقف للدوري لها تأثير كبير على الفريق وخسارته». واختتم الضبعان مخاطباً جماهير ناديه: «تستحقون الفرح، وسامحونا». وكان رئيس نادي الطائي بارك لفريق أبها الفوز والنقاط الثلاث كأول رئيس ناد في دوري المحترفين يبارك الفوز لفريق الخصم في مستهل الجولة الثامنة من الدوري.
وقال الضبعان: «فريقنا لم يكن في كامل حضوره، ولا يوجد انضباط تكتيكي للفريق».
وأضاف: «لاعبو الفريق يعيشون حالة حزن من الهزيمة، وهذا مؤشر إيجابي للمباريات القادمة».
وزاد رئيس الطائي: «فترة التوقف للدوري لها تأثير كبير على الفريق وخسارته». واختتم الضبعان مخاطباً جماهير ناديه: «تستحقون الفرح، وسامحونا». وكان رئيس نادي الطائي بارك لفريق أبها الفوز والنقاط الثلاث كأول رئيس ناد في دوري المحترفين يبارك الفوز لفريق الخصم في مستهل الجولة الثامنة من الدوري.