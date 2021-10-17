حافظ فريق الاتحاد على صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تعادله مع مضيفه ضمك بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري المحترفين.شهد اللقاء سيطرة اتحادية في الشوط الأول ترجمها رومارينهو بهدف جميل (د: 23)، وفي الشوط الثاني تراجع أداء الاتحاد مما مكن ضمك من السيطرة على اللقاء وإحراز هدف التعادل عن طريق مهاجمه ايميليو زيلايا (د: 54)، وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد التعادل الثاني له ويصل للنقطة 17 وفي مركز الصدارة، فيما حقق ضمك تعادله الثالث ويصل للنقطة 15 وفي المركز الثاني.وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء تفوق فريق الفتح على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف دون مقابل جاءت عن طريق غوستاف ويكهايم (د: 27)، ايفان سنتيني (هدفين 35، ومن ركلة جزاء د: 45+4)، وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه الثالث ويصل للنقطة الـ12 وفي المركز الـ5، فيما تلقى التعاون الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 3 نقاط وفي المركز السادس عشر والأخير.وعلى ملعب نادي الحزم بالرس، اكتفى فريقا الحزم وضيفه الفيصلي بالتعادل السلبي ليصل كل منهما للنقطة العاشرة واحتل الفيصلي المركز التاسع وحل الحزم خلفه في المركز العاشر.- الاتحاد يستمر في الصدارة- التعاون لا ينتصر- الحزم والفيصلي يتعادلان في كل شيء