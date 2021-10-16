استعاد فريق أبها نغمة الانتصارات بعد أن تمكن من هزيمة مضيفه الطائي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.جاء هدف اللقاء الوحيد لأبها عن طريق لاعبه رياض شراحيلي (د: 45+2)، وبهذه النتيجة يحقق أبها فوزه الثاني ويصل للنقطة الـ7 وفي المركز الـ13، فيما تلقى الطائي الخسارة الـ4 وتجمد رصيده عند النقطة الـ7 وفي المركز الـ12.