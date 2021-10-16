شهد استاد جامعة الملك سعود بالرياض محاضرة كروية قارية قدمها نجوم ممثل الوطن فريق النصر بقيادة هدافه عبدالرزاق حمدالله، وجلال الدين مشاريبوف، إذ لقنوا فريق الوحدة الإماراتي درساً قاسياً بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن لقاءات دور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، ليتأهل النصر للمرة الثانية على التوالي للدور نصف النهائي للبطولة.بدأ اللقاء بسيطرة نصراوية واستحواذ على منتصف الملعب ولم يمر سوى سبع دقائق فقط حتى أعلن عبدالرزاق حمدالله افتتاح مسلسل الأهداف بعد تمريرة من مشاريبوف، وفي الشوط الثاني واصل نجوم النصر تميزهم وأحرزوا أربعة أهداف، جاءت عن طريق مشاريبوف في (د: 52، 65)، وعبدالفتاح عسيري (د: 56)، وسامي النجعي (د: 74)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز قائد الوحدة إسماعيل مطر هدفاً لفريقه (د: 90+2)، ليعلن بعدها الحكم الصيني نهاية اللقاء بفوز النصر بخمسة أهداف مقابل هدف، وبهذه النتيجة يتأهل النصر لدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.