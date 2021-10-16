انتصر فريق الشباب على مضيفه الباطن بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الباطن ضمن لقاءات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتناوب على إحراز الأهداف الشبابية الثلاثة كل من: كارلوس جونيور (د: 24)، هتان باهبري (د: 29)، أوديون إيغالو (د: 72)، ليحقق الشباب فوزه الثالث ويصل للنقطة 12 في المركز الخامس، فيما تلقى الباطن الخسارة الرابعة وتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.