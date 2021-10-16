يحمل ممثلا الوطن فريقا النصر والهلال آمال وتطلعات جماهير الوطن لتجاوز فريقي الوحدة الإماراتي وبرسبوليس الإيراني، مساء اليوم (السبت)، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لحجز مقعد سعودي في نهائي البطولة، إذ يلتقي فريق النصر نظيره الوحدة عند تمام الساعة السادسة مساءً على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، فيما يلتقي الهلال بفريق برسبوليس الإيراني عند تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.يخوض فريق النصر لقاءً مهماً وصعباً أمام نظيره فريق الوحدة الإماراتي، ويطمح العالمي لتكرار إنجاز النسخة الماضية عندما وصل للدور نصف النهائي لا سيما أنه يملك المقومات الفنية القادرة على الذهاب أبعد من ذلك، إذ يدخل النصر هذا اللقاء بكامل نجومه يتقدمهم الرباعي الأجنبي عبدالرزاق حمدالله وفينسنت أبو بكر وتاليسكا ومشاريبوف، وكذلك نجوم المنتخب يتقدمهم ثلاثي الدفاع سلطان الغنام وعبدالإله العمري وعبدالله مادو ونجما الوسط علي الحسن وسامي النجعي، ورغم إنه اللقاء الأول للمدرب الجديد بيدرو ايمانويل إلا إن خبرته العريضة في الكرة الخليجية ستسهل من مهمته في هذا اللقاء إذ سبق أن درب العين الإماراتي والتعاون.أما فريق الوحدة الإماراتي فإنه يطمح لاستعادة أمجاد الكرة الإماراتية، إذ إن آخر إنجاز إماراتي في هذه البطولة قبل 6 سنوات عندما حل فريق شباب الأهلي (الأهلي سابقاً) في المركز الثاني، ويدخل فريق الوحدة هذا اللقاء معتمداً على خبرة عناصره في الدوري السعودي، إذ يقود الفريق المدرب تين كات مدرب الاتحاد سابقاً وفي الهجوم الثنائي عمر خربين لاعب الهلال سابقاً وجواو بيدرو مهاجم الفتح سابقاً، كما يملك لاعبين لديهم القدرة على الذهاب بعيداً يتقدمهم الحارس محمد الشامسي والمخضرم إسماعيل مطر.يدخل فريق الهلال لقاءه أمام برسبوليس الإيراني بحثاً عن الفوز والتأهل للدور نصف النهائي لا سيما بعد عودة الثنائي سالم الدوسري وبيريرا بعد شفائهما من الإصابة، كما اكتمل الفريق بعودة عناصره الدولية يتقدمهم القائد سلمان الفرج والمهاجم صالح الشهري، فيما سيعاني الفريق من غياب النجم ياسر الشهراني للإصابة، ويعتمد مدرب الفريق ليوناردو جارديم على الثنائي قوميز وموسى ماريغا في خط المقدمة وعبدالله المعيوف في حراسة المرمى وأمامه ثنائي الدفاع علي البليهي والكوري الجنوبي يانغ هيون سوو.أما فريق برسبوليس الإيراني فإنه يدخل هذا اللقاء بحثاً عن تكرار إنجازه في النسخة الماضية بوصوله للمباراة النهائية التي خسرها أمام أولسان هونداي، ويبرز في الفريق الإيراني عدد من اللاعبين يتقدمهم الحارس حامد لاك وكذلك مهدي ترابي ومهدي عبدي قرا، ويقف التاريخ بجانب الهلال إذ سبق أن التقى الفريقان في 12 لقاءً انتصر الزعيم في 4 منها فيما انتصر الإيراني في 3 منها وتعادلا في 5 لقاءات.