تعود الإثارة والندية مجدداً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم (السبت) إذ تقام أربعة لقاءات في افتتاحية الجولة الثامنة، ففي حفر الباطن يستضيف فريق الباطن (المركز الـ13) نظيره الشباب (المركز الـ8) الساعة 6:00 مساء، ويلتقي الفيحاء (المركز الـ6) بضيفه الرائد (المركز الـ5) الساعة 6:05 مساء، ويواجه الطائي (المركز الـ11) فريق أبها (المركز الـ15) الساعة 6:20 مساء، وتختتم اللقاءات بالمواجهة المرتقبة والتي تجمع الأهلي (المركز الـ14) بضيفه الاتفاق (المركز الـ12) الساعة 8:10 مساء.

«الراقي» و«الكوماندوز».. لمن الفوز؟

على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة وبظروف متشابهة وبحثاً عن الهروب من مراكز المؤخرة، يستضيف الأهلي نظيره فريق الاتفاق، ويدخل الأهلي هذا اللقاء محتلاً المركز الـ14 برصيد خمس نقاط حصدها من 5 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 6 وعليه 10 أهداف، ويطمح الراقي لتحقيق انتصاره الأول في الدوري لاسيما أن اللقاء على أرضه وبين جماهيره، فيما يدخل الاتفاق هذا اللقاء محتلاً المركز الـ12 برصيد 7 نقاط حققها من انتصار و4 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 12 وعليه 14 هدفاً، ويسعى «الكوماندوز» لخطف النقاط الثلاث والابتعاد عن مراكز الهبوط.

والتقى الفريقان في 22 لقاء في دوري المحترفين، انتصر الأهلي في 12 لقاء، فيما انتصرالاتفاق في 6 لقاءات، وتعادلا الفريقان في 4 لقاءات، وأحرز هجوم الأهلي 49 هدفاً فيما أحرز هجوم الاتفاق 29 هدفاً فقط.

«السماوي» في اختبار «الليث»

على ملعبه وبين جماهيره، يدخل فريق الباطن لقاءه أمام الشباب بحثاً عن فوزه الثاني والابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل السماوي المركز الـ13 برصيد 6 نقاط حصدها من انتصار و3 تعادلات ومثلها خسائر، وله من الأهداف 5 وعليه 8 أهداف، فيما يدخل الشباب هذا اللقاء محتلاً المركز الـ8 برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين و3 تعادلات وخسارتين وله من الأهداف 11 وعليه مثلها، ويطمح الليث الأبيض لتحقيق الفوز الثالث له والوصول للنقطة 12 والقفز لمراكز المقدمة.

وسبق أن التقى الفريقان في 8 لقاءات في دوري المحترفين، انتصر الشباب في 6 لقاءات، فيما فاز الباطن في لقاءين ولم يظهر التعادل في مواجهات الفريقان، وأحرز هجوم الشباب 19 هدفاً فيما أحرز هجوم الباطن 7 أهداف فقط.

«البرتقالي» يواجه رائد التحدي

على استاد مدينة المجمعة الرياضية وفي واحد من أقوى لقاءات الجولة، يستضيف الفيحاء نظيره الرائد سعياً لتحقيق الانتصار والقفز لثالث الدوري، إذ يحتل «البرتقالي» المركز السادس برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل وخسارتين، وله لقاء مؤجل، وأحرز هجومه 9 أهداف فيما تلقت شباكه 6 أهداف، فيما يدخل فريق الرائد هذا اللقاء محتلاً المركز الخامس برصيد 11 نقطة حصدها من 3 انتصارات وتعادلين وخسارتين، وله من الأهداف 11 وعليه مثلها، ويطمح رائد التحدي لتحقيق الفوز والقفز للمركز الثالث على أقل تقدير.

وسبق أن التقى الفريقان في 6 لقاءات في دوري المحترفين، انتصر الرائد في ثلاثة منها وتعادلا في لقاءين، فيما انتصر الفيحاء في لقاء وحيد كان آخر مواجهة لهما في دوري المحترفين في الموسم ما قبل الماضي، وأحرز هجوم الرائد 11 هدفاً فيما أحرز هجوم الفيحاء 6 أهداف.

«فارس الشمال» يتحدى «زعيم الجنوب»

على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، يدخل فريق الطائي لقاءه أمام ضيفه أبها سعياً لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي، إذ يحتل فارس الشمال المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط حصدها من انتصارين وتعادل و3 خسائر وله لقاء مؤجل، وأحرز هجومه 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يدخل فريق أبها هذا اللقاء محتلاً المركز الـ15 (ماقبل الأخير) برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل و5 خسائر وله من الأهداف 7 وعليه 18 هدفاً، ويسعى زعيم الجنوب لتحقيق انتصاره الثاني ووقوف سلسلة الخسائر التي تعرض لها في آخر 4 جولات.