وصف سعود الحماد -لاعب الهلال سابقاً- مباراة الهلال أمام بيرسبوليس الإيراني بأنها لن تكون سهلة للهلال على الاطلاق الذي استطاع أن يتأهل لدوري الثمانية بكل جدارة. وأضاف: صحيح أن عامل الارض والجمهور يصب في مصلحة «الزعيم» لكن يجب أن يكون هناك عمل وتركيز كبير داخل الملعب إضافة إلى احترام الفريق المنافس الذي يتفوق على نجوم الهلال من الناحية الجسمانية وقوة الالتحام. وأضاف: بلا شك اكتمال الفريق الهلالي المتوقع بعودة سالم وبيريرا والبريك سوف يعطي دافعا اكثر وقوة وإضافة للفريق فنياً. وقال: الجميع يعرف أن الهلال متمرس في دوري أبطال آسيا ومحقق ثلاث بطولات وهذا سيدفعه إلى تجاوز الفريق الإيراني. وأضاف: نجوم الهلال لن يفرطوا في مراحل الحسم الاخيرة من هذه البطولة. واختتم حديثه بقوله: مع الاصرار والعزيمة والطموح والدعم الجماهيري الكبير بإذن الله نجوم «الزعيم» لن يخيبوا آمال جماهيرهم بالتأهل إلى نصف النهائي.