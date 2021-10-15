وسط اثارة مرتقبة، تنطلق مساء غد (السبت) منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بإقامة ستة لقاءات مهمة لتحديد الفرق المنافسة على بطولة الدوري. ففي مكة المكرمة، يحل الهلال ضيفا ثقيلا على الوحدة خلال المواجهة التي تقام على صالة نادي الوحدة في تمام الـ(5:00م)، ويتطلع من خلالها الهلال لتحقيق انتصار جديد يحافظ من خلاله على الصدارة التي يحتلها برصيد ست نقاط، في الوقت الذي يبحث الوحدة عن مفاجأة يطيح من خلالها بضيفه ويتقدم في سلم الترتيب العام الذي يحتل فيه المركز السادس برصيد ثلاث نقاط.الفيصلي × الاتحادوفي المجمعة، سيرمي الفيصلي بكامل ثقله من أجل تجاوز عقبة الاتحاد، ومواصلة مزاحمة الهلال على الصدارة، خلال المواجهة التي تجمعهما على صالة نادي سدير في تمام الـ(3:30م). يدخل الفيصلي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد ست نقاط، فيما يحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد نقطتين.ضمك × الأهليوفي التوقيت نفسه، يبحث الأهلي عن انتصار صريح على حساب مضيفه ضمك من أجل مواصلة الضغط على فريقي الصدارة، وعدم منحهما الفرصة للابتعاد بشكل أكبر، حيث يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد ست نقاط وبفارق الأشواط فقط عن الهلال والفيصلي، فيما يحتل ضمك المركز العاشر برصيد خالٍ من النقاط.الترجي × النصرأما في القطيف، فيسعى الترجي لتجاوز النصر في مباراة متوقع أن تمتد لخمسة أشواط، حيث يحتل الترجي المركز الرابع برصيد ست نقاط، في الوقت الذي يحتل النصر المركز السابع برصيد ثلاث نقاط.الابتسام × الهدايةوفي الدمام، يبحث الابتسام والهداية عن انتصارهما الأول خلال الموسم الحالي، حينما يلتقيان على صالة وزارة الرياضة عند تمام الـ(7:00م). يدخل الابتسام المواجهة وهو يتذيل الترتيب العام برصيد خالٍ من النقاط، فيما يحتل الهداية المركز الـ11 دون رصيد من النقاط.الخويلدية × الخليجوعلى الصالة نفسها، يتطلع الخويلدية لوضع حد لنزيف النقاط حينما يلاقي الخليج القادم من انتصار معنوي كبير على حساب الاتحاد في الجولة الماضية، خلال المواجهة التي تقام في تمام الـ(9:00م). يدخل الخويلدية اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل الخليج المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط.