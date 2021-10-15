يتطلع الفريق الهلالي لمواصلة تفوقه على الأندية الإيرانية، حينما يلاقي فريق بيرسبوليس على ملعب الملز في الرياض، ضمن دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا. ويأمل الهلال أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته أمام الأندية الإيرانية التي تعتبر محطة عبور مفضلة للزعيم، حيث لعب الهلال 44 مباراة أمام الأندية الإيرانية منذ بداية مشاركاته في البطولات الآسيوية بمختلف مسمياتها، انتصر في 19 مباراة، في حين خسر 15 مباراة، وتعادل في 10.ويعتبر بيرسبوليس أكثر الفرق الإيرانية ملاقاةً للهلال، إذ تواجها في 14 مباراة، فاز الازرق في أربع مباريات، ومثلها الفريق الايراني، فيما تعادل الفريقان في ست مواجهات.