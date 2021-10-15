نادي «نيوكاسل» المستحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة مقابل 305 ملايين جنيه إسترليني، صفقة عالمية لتوجه جديد للسعوديين للاستثمار الرياضي في الأعوام الأخيرة.وتعد صفقة «نيوكاسل» الأقوى من ناحية تاريخ النادي والتحديات التي واجهت عملية الاستحواذ، غير أن صندوق الاستثمارات كسب التحديات واستولى على النادي بشكل كامل.وحقق النادي لقب الدوري الإنجليزي لأربعة مواسم (1905، 1907، 1909، 1927)، وكأس إنجلترا 6 مرات، وفاز باللقب الأوروبي مرة واحدة، ويضم أسماء تاريخية، أبرزها: بوبي روبسون، والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الان شيرر.«نيوكاسل» هو النادي الخامس المملوك للسعوديين، الأول: نادي «شيفلد يونايتد» الإنجليزي للأمير عبدالله بن مساعد، إذ استحوذ في 2013 على 50% من أسهمه حين كانت قيمته السوقية 20 مليون جنيه إسترليني قبل أن يلحقها قبل ما يزيد عن العام بشراء الأسهم المتبقية ليكسب ملكية النادي الكاملة، ويعد «شيفلد» صاحب تاريخ بالدوري الإنجليزي إذ حصد اللقب في عام 1997-1998، وجاء وصيفاً في مناسبتين.النادي الثاني: نادي «بيرشكوت» البلجيكي الذي اشتراه أيضاً الأمير عبدالله بن مساعد، وأعاده للدوري الممتاز بعد غياب 7 مواسم.النادي الثالث: نادي «شاتورو» الفرنسي (يلعب في الدرجة الثانية)، واشتراه كذلك الأمير عبدالله بن مساعد، وتناقلت الأخبار قيمة بيعه بـ2.8 مليون يورو، غير أن ابن مساعد نفى ذلك في أحد تصاريحه، مؤكداً أن المبلغ أكثر بكثير.النادي الرابع: نادي «الميريا» الإسباني الذي اشتراه المستشار تركي آل الشيخ قبل ما يقرب من عامين، بقيمة بلغت 20 مليون يورو، قبل أن يزيد رأس المال إلى 30 مليون يورو لرفع قيمته ومنافساته.النادي الخامس: نادي «نيوكاسل» الإنجليزي، لصندوق الاستثمارات العامة مقابل 305 ملايين جنيه إسترليني.