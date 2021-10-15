قرر مجلس إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل، انهاء ارتباطه مع مدرب الفريق الكروي الأول الوطني خالد العطوي بالتراضي.وستكون مواجهة الفريق المقبلة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الحالي المهمة الأخيرة للجهاز الفني بقيادة المدرب خالد العطوي.من جهته، ثمن مجلس إدارة النادي الجهود الكبيرة التي قدمها العطوي وجهازه المعاون طيلة الفترة الماضية، التي شهدت تطوراً فنياً تصاعدياً خلال الموسمين الماضيين، وتمنت له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.وكان العطوي قد أجرى مساء اليوم (الخميس)، مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات الكبرى بالنادي قبيل مواجهة الأهلي دورياً، أكد من خلاله احترامه الشديد لقرار مجلس الإدارة بإنهاء عقده بالتراضي، مبيناً، أنهم اجتمعوا به قبل يومين وأبلغوه بالقرار رسمياً، وتمنوا له التوفيق.وأضاف العطوي: «أملي بالله سبحانه أن يكون قرارهم صائباً بالتعاقد مع جهاز فني جديد وفأل خير على النادي».وقال: «عملنا كأسرة واحدة وسط أجواء ايجابية منذ أول يوم وصلنا فيه إلى النادي حتى آخر لحظة، ودائماً تظل أسرارنا داخل النادي وهذا ديدن الجميع»، مشيراً في الوقت ذاته إلى فخرهم واعتزازهم كجهاز فني بالعمل الذي قدموه، مؤكداً: «الأرقام والإحصائيات هي من تتحدث عن عملنا».وقدم العطوي، شكره للاعبين والجهاز الفني والجماهير على دعمهم له. وقال: «سعيد بتواجدي خلال موسمين مع الفريق في أقوى دوري، لقد كنا خير ممثل للمدرب السعودي ونعتز بهذا الشيء كجهاز فني كامل، ولكل بداية نهاية بلا شك».وقدم اعتذاره الشديد لجميع وسائل الاعلام المختلفة، والحاضرين عن فتح باب الأسئلة والاجابة عنها نظراً لضيق الوقت من أجل اللحاق بموعد بدء التدريب المسائي.ميدانياً، أجرى الفريق مساء أمس مرانه على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.وقاد المران المدرب الوطني خالد العطوي، حيث اشتمل على تمارين اللياقة ثم أدى اللاعبون تدريب المربعات، ثم تركز التمرين على الجانب التكتيكي الخاص بالمواجهة قبل أن يختتم بمناورة على جزء من الملعب.وشهد التدريب اكتمال صفوف فارس الدهناء بعد انتظام بقية الدوليين، الجزائري رايس مبولحي والسويدي روبن كوايسون والمغربي ‏وليد أزارو ولاعبي منتخبنا الأولمبي حامد الغامدي وإبراهيم محنشي، بعد فراغهم من المشاركة الدولية مع منتخبات بلادهم.