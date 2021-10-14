كشفت مصادر «عكاظ» داخل البيت القدساوي أن إدارة النادي برئاسة أحمد غدران، ستعقد اجتماعا حاسماً، مساء اليوم (الخميس)، من أجل التشاور حول وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد المستويات المتواضعة التي قدمها الفريق منذ انطلاق منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ويتوقع أن يخرج الاجتماع بعدد من القرارات الحاسمة وتحديداً على مستوى الجهاز الإداري في فريق كرة القدم، إذ من المتوقع دخول أسماء جديدة تمثل إضافة للفريق على مستوى الجانب الإداري، وسيتم دراسة ملف الفريق كاملاً بعد الجولات الست التي لعبها خلال الدوري، وكانت إدارة نادي القادسية قد واجهت، العديد من الضغوطات من قبل الجماهير القدساوية بعد الخسارة القاسية التي تلقها الفريق أمام نظيره الساحل برباعية نظيفة هزت أركان البيت القدساوي ضمن الجولة الخامسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ولم يستطع الفريق الفوز في مباراته أمام الخلود أمس الأول ضمن الجولة السادسة، إذ اكتفى بالتعادل بهدف لكلا الفريقين ما زاد من حالة الغضب لدى الجماهير القدساوية التي صبت جام غضبها على اللاعبين والجهاز الفني، فيما حمل الجانب الآخر مسؤولية ما حدث للفريق للجنة الفنية المسؤولة عن الفريق الأول لكرة القدم.وبدأ القادسية مشواره في الدوري بتعادله مع النهضة دون أهداف، ومن ثم أمام الجيل بهدف مقابل لا شيء، واستطاع في الجولة الثالثة كسب الأخدود بثلاثية، ومن ثم تغلب على الدرعية بهدفين، فيما تلقى خسارة قاسية أمام الساحل برباعية ضمن الجولة الخامسة، وتعادل مع الخلود في الجولة السادسة بهدف لكلا الفريقين ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد 8 نقاط في سلم الترتيب.