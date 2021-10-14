تخشى جماهير الاتحاد من تأخر إدارة النادي في حسم ملف تجديد عقد الظهير الأيمن سعود عبدالحميد الذي تبقى على نهاية عقده 90 يوما مع العميد، على الرغم من تأكيدات رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي ببقاء اللاعب وتجديد عقده خلال الفترة القادمة.وعلمت «عكاظ» أن عبدالحميد دخل ضمن اهتمامات قطبي العاصمة الهلال والنصر، من أجل الظفر بخدمات اللاعب الذي يعتبر أحد العناصر الشابة، وخصوصا في ظل احتياجات الفريقين للظهير الأيمن في ظل عدم وجود بديلين مناسبين للهلالي محمد البريك، والنصراوي سلطان الغنام.وكشفت المصادر أن الأيام القليلة القادمة ستحدد مصير عبدالحميد مع العميد، إما بالتجديد أو الانتقال لأحد قطبي الرياض. يذكر أن اللاعب سعود عبدالحميد يعد من الركائز المهمة في خارطة المنتخب السعودي، واستطاع اللعب في عدة خانات وفق المهمات الفنية التي كلف بها من قبل المدرب الفرنسي رينارد، ونجح في اللعب بشكل جيد.