يضع مدربا النصر والهلال البرتغالي بيدرو، والفرنسي جارديم اللمسات الفنية النهائية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الفريقان مباريات دور ربع النهائي بعد غد (السبت)، إذ ستستضيف الرياض المباراتين الأولى النصر والوحدة الإماراتي على ملعب مرسول بارك (6:00 مساء)، والثانية الهلال وبرسيبوليس الإيراني على ملعب الملز (9:00) مساء، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا. وسيجري مدربا الفريقين مناورة كروية مساء اليوم (الخميس) سيركزان من خلالها على الأسلوب الفني الذي سينتهجانه، إلى جانب اعتماد العناصر الأساسية التي سيلعبان بها.وأحاط المدربان التحضيرات بالسرية التامة من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية، وفي حال وصول الفريقين سيلتقيان للمرة الأولى في البطولة القارية، والتي يطمح الفريقان في حصد اللقب الآسيوي والتأهل للمشاركة في بطولة أندية العالم القادمة.