واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مسلسل انتصاراته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وتمكن من هزيمة ضيفه منتخب الصين بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.شهد اللقاء تفوقا سعوديا وسيطرة خضراء استطاع من خلالها لاعبو المنتخب من شن عدة هجمات، وبعد مرور 15 دقيقة فقط استطاع سامي النجعي هز الشباك الصينية بعد تسديدة من خارج منطقة الـ18، وعاد سامي النجعي ليسجل الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من سلطان الغنام ترجمها النجعي هدفا ثانيا (د:38). وفي الشوط الثاني تمكن منتخب الصين من تقليص النتيجة مبكراً عن طريق ليو جوفو (د:46)، ولكن سرعان ما تمكن البديل فراس البريكان من وضع بصمته التهديفية وأحرز الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني (د:72)، قبل أن يتعرض الحارس محمد العويس لإصابة قوية لم يتمكن من خلالها إكمال اللقاء، وحل بدلاً عنه الحارس فواز القرني، وقلص منتخب الصين النتيجة مجدداً عن طريق ووي زي (د:87)، وبعد تسع دقائق وقتا بدل ضائع أعلن الحكم الأوزبكي الجيز تاتاشيف نهاية اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بثلاثة أهداف لهدفين.وبهذه النتيجة يحقق منتخبنا الوطني الفوز الرابع على التوالي ويتصدر المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة عن جدارة واستحقاق، فيما تلقى الصين الهزيمة الثالثة وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).