أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد في نسخته الثالثة أمس (الاثنين)، استحقاق سيف ولي العهد للنقاط لمالك الهجن عاطف بن عطية القرشي، بعد مضي 30 يوماً من ختام المهرجان نظراً لفوزه المستحق بعد ما كان سيذهب لفائزٍ آخر.

وجاء إعلان اللجنة بعد ظهور نتائج الفحص النهائية على الصعق الكهربائي والمنشطات للمطايا المشاركة في المرحلة النهائية التي اتضح فيها استحقاق القرشي للسيف بـ56 نقطة.

وسيقوم الاتحاد السعودي للهجن بتسليم السيف للقرشي في الايام القادمة، باعتباره الفائز بالنتيجة النهائية لجائزة سيف ولي العهد للنقاط ويحصل على السيف ومليون ريال.

وكانت اللجنة المنظمة في آخر إحصائية اعلنت في 9 سبتمبر الماضي أن المتقدم في المركز الأول هو عامر بن راشد المرّي بـ54 نقطة وثانياً عاطف عطية القرشي بـ50 نقطة، لتعلن أمس تغيّر النتائج النهائية بفوز القرشي بالسيف لحصوله على 56

نقطه وتراجع المرّي للمركز الثاني بـ51 نقطة.

وكان مهرجان ولي العهد للهجن اختتم منافسات النسخة الثالثة على ميدان الطائف الشهر الماضي، بعدما شهدت النسخة الثالثة من المهرجان، تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم، كما كسرت الأرقام القياسية السابقة التي سجلت في النسختين الأولى والثانية من المهرجان، حيث شاركت 14.856 مطية، في منافسات المهرجان، بينها 7873 مطية في المرحلة التمهيدية، و6713 مطية في المرحلة النهائية.

وخصص المهرجان جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد، لمالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.