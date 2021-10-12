بعد انقطاع 6 سنوات منذ عام 2015 عاد النجم الأسطوري محسن خلف للمشاركة مع فريقه نادي أحد ببطولة 33 التي نظمها الاتحاد السعودي واختتمت أمس بمدينة الرياض وحقق فريقه المركز الثاني بالبطولة.

يذكر أن محسن خلف تجاوز عمره 59 عاما، وسبق أن دخل موسوعة جينيس رسميا ليصبح أكبر لاعب كرة سلة في العالم.

محسن خلف ثمن قرار الاتحاد السعودي لكرة السلة بمشاركة لاعب خارج القائمة الرسمية لكل فريق ببطولة 33. وقال إن البطولة ظهرت بمستوي مميز ورائع التي صاحبها تنظيم رائع وحضور وتفاعل جماهيري جيد، إلى جانب مشاركة اللاعبين الدوليين السابقين في مباراة استعراضية من خلال المهرجان والاحتفال الذي أقيم على هامش البطولة نال إعجاب وتفاعل الحضور.