اقترب المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش كثيرا من قيادة الدفة الفنية للفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق، بعدما تردد اسمه خلال الأيام الماضية. وأكدت مصادر (عكاظ)، أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة بين إدارة النادي والمدرب الجديد من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي وإتمام العقد بين الطرفين. وألمحت أيضاً، أن الإدارة ستتفق مع فلادان لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر. وبينت، أن المدرب الجديد قد يصل إلى المملكة خلال أيام لمتابعة مباراة الفريق المقبلة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ربما تكون الأخيرة للمدرب الوطني الحالي خالد العطوي ومساعديه.من جهة أخرى، وقعت الإدارة مع اللاعب البرازيلي رافاييل أوليفيرا «رافينها»، كما جددت عقد مواطنه اللاعب رافاييل سوزا وذلك لدعم فريق الاتفاق لكرة قدم الصالات حتى نهاية موسم 2021/22، وجرت مراسم التوقيع اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بالنادي بحضور مدير الألعاب المختلفة محمد العباد.من جهته، أكد العباد على أن دعم إدارة النادي للعبة الصالات بالتعاقد مع البرازيلي رافينها والتجديد لمواطنة سوزا جاء بتوصية من مدرب الفريق أبو بكر سعيد بهدف المحافظة على لقب بطولة كأس الاتحاد والذي تأهل فيه فارس الدهناء إلى دور نصف النهائي إلى جانب استحقاقات الموسم الجديد، وقال العباد: «كما يعلم محبو اللعبة بأن منافسات الكأس مرحلة من الموسم الماضي، وسنسعى من خلالها لتعويض الدوري بالمحافظة على لقب الكأس، فضلا على أن منافسات الموسم الجديد 2021/22 ستبدأ بعد نهائي الكأس بأسبوعين».