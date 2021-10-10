أنهت إدارة النادي الأهلي اتفاقها مع الظهير الأيمن لفريق الترجي التونسي حمدي النقاز (28 عاما) لتمثيل الفريق خلال الفترة القادمة، وينتظر أن تنهي إدارة النادي الأهلي صباح اليوم (الأحد) إجراءات دخول النقاز إلى المملكة، على أن يشارك في تدريبات الفريق مساء الثلاثاء القادم بحد أقصى.وكانت المحكمة الرياضية أصدرت الخميس الماضي قرارا يقضي بحرمان الزمالك من قيد لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات، وذلك بعد تعاقد بطل الدوري المصري مع 4 لاعبين من بينهم النقاز.وغادر النقاز الزمالك في نوفمبر 2019 بعد فسخ عقده مع النادي بحجة عدم الحصول على مستحقاته، وقام بتقديم شكوى ضد ناديه في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وكسب القضية بحكم لصالحه بمبلغ مليون و250 ألف دولار، وانتقل النقاز إلى الترجي التونسي قبل أن يعود مجددا للزمالك، لكن قرار المحكمة الرياضية أوقف انتقاله.وخاض النقاز مباراته الأخيرة قبل شهرين ونصف، أمام الأهلي المصري ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.ومثل اللاعب خلال مسيرته أندية: الترجي التونسي، الزمالك المصري، النجم الساحلي التونسي، نادي الأهرام، كما ارتدى قميص المنتخب التونسي في عدد من المباريات.