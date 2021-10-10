يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم (الأحد) لقاء مهما أمام نظيره منتخب العراق في نصف نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، وذلك عند تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد تصدره للمجموعة الثالثة بجدارة واستحقاق، إذ حقق العلامة الكاملة 6 نقاط من انتصارين دون تعادل أو خسارة وأحرز هجومه 5 أهداف فيما لم تهتز شباكه، ويطمح الأخضر لمواصلة تفوقه بتجاوز نظيره في لقاء الليلة منتخب العراق والوصول للنهائي، ويعتمد مدرب منتخبنا سعد الشهري على طريقة 4 - 2 - 3 - 1 بوجود عبدالله الحمدان في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي حسين العيسي وتركي العمار وخالد الغنام، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس نواف العقيدي، وأمامه الرباعي نواف بوشل وقلبا الدفاع وليد الأحمد وخليفة الدوسري، بالإضافة للظهير الأيسر مهند الشنقيطي، فيما يتواجد في خط الوسط الثنائي حامد الغامدي وبجواره إبراهيم محنشي.أما منتخب العراق فإنه يدخل هذا اللقاء بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وأحرز هجومه 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، ويعتمد مدرب العراق على طريقة 4 - 2 - 3 - 1، ويبرز في صفوفه عدد من اللاعبين ومنهم الحارس حسن أحمد ومنتظر هادي وصادق زامل.فيما يلتقي في اللقاء الآخر منتخبا الأردن متصدر المجموعة الأولى ومنتخب سوريا صاحب أفضل مركز ثان، وذلك عند الساعة 5:45م على استاد ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.