كسب قائد ومدير الكرة في فريق الاتحاد أسامة المولد قضيته ضد النادي، بعد أن أقر مركز التحكيم الرياضي السعودي بأحقية المولد بمبلغ 1.5 مليون ريال، شاملة مستحقاته المالية من آخر عقد احترافي له كلاعب، إلى جانب مجموع رواتب أثناء عمله بمنصب مدير الكرة في الفريق الأول.وكانت «عكاظ» انفردت بنشر خبر لجوء المولد لمركز التحكيم الرياضي السعودي بعد صدور قرار لجنة فض المنازعات بصرف النظر عن الدعوى التي تقدم بها كون المخالصة موضوع الدعوى تتضمن أنه في حال حدوث نزاع بين الطرفين فيكون الاختصاص بالنظر فيه لمركز التحكيم الرياضي، الذي حكم لصالح المولد بأحقيته في الحصول على مبلغ 1.5 مليون ريال.من جانب آخر، يخوض الفريق الاتحادي لقاء وديا أمام فريق الفيحاء مساء غد (الأحد) من أجل الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين للمرحلة القادمة، إذ تنتظر العميد مباريات مهمة عقب فترة توقف «الفيفا» بداية بمواجهة فريق ضمك الأحد القادم على ملعب المحالة في أبها ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيعمل المدرب كونترا على الاستفادة من مباراة الفيحاء الودية بتجهيز البديلين المناسبين لتعويض غياب الموقوفين سعود عبدالحميد، وحمدان الشمراني، بسبب حصولهما على 4 إنذارات.هذا وتشكل مواجهة العميد أمام ضمك أهمية كبرى، خصوصا أن الاتحاد في «الصدارة» برصيد 16 نقطة، وضمك في «الوصافة» بـ14 نقطة في ترتيب فرق دوري المحترفين السعودي.مستجدات الاتحاد1) مطلوب سداد 1.5 مليون ريال للمولد2) الاتحاد يستضيف الفيحاء وديا غدا الأحد3) كونترا يجهز البديلين لعبدالحميد والشمراني