تأهل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم لدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا لتحت 23 سنة بعد فوزه القوي على منتخب البحرين بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في ختام دور المجموعات للبطولة.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي إلا إن نجوم الأخضر كشروا عن أنيابهم في الشوط الثاني ودكوا الشباك البحرينية بثلاثية بدأت من البديل حمد اليامي بعد مجهود فردي أكثر من رائع (د: 48)، وأضاف المهاجم عبدالله رديف الهدف الثاني بتسديدة أرضية قوية (د: 54)، ومن ثم أحرز البديل محمد مران الهدف الثالث بعد فاصل مهاري جميل (د: 73).

وبهذه النتيجة يتصدر منتخبنا الأولمبي مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة (6 نقاط) من انتصارين وأحرز الهجوم 5 أهداف فيما حافظ الحارس الشاب نواف العقيدي على نظافة شباكه في اللقاءين، فيما غادر منتخب البحرين منافسات البطولة بعد أن تلقى الخسارة الثانية على التوالي.