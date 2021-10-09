يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مساء غد (الأحد) لقاء مهما أمام نظيره منتخب العراق في نصف نهائي بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، وذلك عند تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد تصدره للمجموعة الثالثة بجدارة واستحقاق، إذ حقق العلامة الكاملة «ست نقاط» من انتصارين دون تعادل أو خسارة، وأحرز هجومه 5 أهداف، فيما لم تهتز شباكه، ويطمح منتخبنا الأخضر لمواصلة تفوقه بتجاوز نظيره العراق والوصول للنهائي، ويعتمد مدرب منتخبنا سعد الشهري على طريقة 4-2-3-1 بوجود عبدالله الحمدان في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي حسين العيسي وتركي العمار وخالد الغنام، وفي حراسة المرمى نواف العقيدي، وأمامه الرباعي نواف بوشل وقلبا الدفاع وليد الأحمد وخليفة الدوسري إضافة إلى الظهير الأيسر مهند الشنقيطي، فيما يوجد في خط الوسط الثنائي حامد الغامدي وبجواره إبراهيم محنشي.

أما منتخب العراق فيدخل اللقاء بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، وأحرز هجومه 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، ويعتمد مدرب العراق على طريقة 4-2-3-1 ويبرز في صفوفه عدد من اللاعبين ومنهم الحارس حسن أحمد ومنتظر هادي وصادق زامل.

وفي السياق، يلتقي في لقاء آخر منتخبا الأردن متصدر المجموعة الأولى ومنتخب سورية صاحب أفضل مركز ثاني وذلك عند الساعة 5:45م على استاد ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر.