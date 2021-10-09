أنهى المنتخب السعودي للناشئين للبلياردو منافسات اليوم الأول من بطولة العالم للبلياردو تحت 17 سنة بمدينة كلاغنفورت النمساوية، وأسفرت النتائج عن فوز اللاعب خالد الغامدي في مباراته الأولى على منافسه الأمريكي Joey Taet بنتيجة سبعة أشواط مقابل شوط واحد، وسيلعب مباراته المقبلة غدا (السبت) الساعة 11 ظهرا بتوقيت السعودية.في المقابل نزل اللاعب عبدالرحمن الموسى إلى الدور التالي في اللوزر سايد بعد خسارته من بطل سويسرا اللاعب Silvan Starkermann بنتيجة سبعة أشواط مقابل خمسة.كما نزل اللاعب مشاري الشمردل كذلك إلى جدول اللوزر سايد بعد خسارته أمام بطل أمريكا اللاعب Harry Leinen.وبذلك يتقابل اللاعبان عبدالرحمن الموسى ومشاري الشمردل وجهاً لوجه في المباراة المقبلة.من جهة أخرى، اطمأن سفير خادم الحرمين الشريفين في قطر، الامير منصور بن خالد آل فرحان، ووزير الرياضة السابق الامير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز على بعثة الأخضر في النمسا من خلال اتصالين هاتفيين برئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري (رئيس الوفد) كما تابعا نتائج الأخضر في اليوم الأول واطمأنا على الاداء الفني، متمنيين لهم النجاح.