رفع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي من درجة تحضيرات فريقه اليوم (الجمعة) بتدريب على فترتين صباحية ومسائية، ضمن البرنامج الإعدادي لفترة التوقف الدولية لأيام الفيفا.تركز التدريب الصباحي الذي أجري في صالة اللياقة بالنادي على تمارين تقوية العضلات، فيما اشتمل التدريب المسائي بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى ثلاث مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب من أربعة أشواط.وعلى صعيد متصل، يكتفي فارس الدهناء بتدريب غدٍ (السبت) بمران صباحي على أن يكون يوم الأحد راحة، وتستأنف المرحلة الثانية من الإعداد لفترة التوقف يوم الاثنين ويبحث فيها الجهاز الفني والاداري عن مباراة ودية للوقوف والاطمئنان على جاهزية اللاعبين.