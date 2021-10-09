أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة «PCP Capital Partners» و«RB Sports & Media» (المجموعة الاستثمارية)، عملية الاستحواذ بنسبة 100% على «Newcastle United Limited» و«Newcastle United Football Club» (النادي) من شركة «St. James Holdings Limited»، وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، واكتمل الاستحواذ في 7 أكتوبر 2021.

ويعد إعلان اليوم ختاماً لعملية الاستحواذ على النادي، مساهماً بذلك في تمكين المجموعة الاستثمارية من صياغة إستراتيجية واضحة وطويلة المدى لنادي «نيوكاسل يونايتد» ما يسهم في نجاح النادي في المستقبل.

وسيحظى النادي بإدارة جديدة تقدم له خبرات متنوعة، حيث سيصبح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة «نيوكاسل يونايتد»، وسيتم تعيين الرئيس التنفيذي لشركة «PCP Capital Partners» أماندا ستافيلي عضوا في مجلس الإدارة، إضافة إلى جيمي روبن الذي سيمثل شركة «RB Sports & Media».

ويتماشى الاستحواذ مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، أحد أهم صناديق الثروة السيادية والأكثر تأثيراً في العالم، حيث تركز إستراتيجيته على قطاعات رئيسية، بما فيها قطاعا الرياضة والترفيه، حيث سيسخر الصندوق إمكاناته وخبراته الاستثمارية للمساهمة في نجاح النادي، مع الاستفادة من إمكانات النادي وتاريخه وإنجازاته، ما سيسهم في بناء فريق ناجح ينافس بانتظام للحصول على البطولات الكبرى.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة: «نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر بهذه المناسبة جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين، ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي».

وتتوجه المجموعة الاستثمارية بالشكر لكل من «مايك آشلي» على التزامه بعملية البيع، إضافة للدوري الإنجليزي الممتاز على إسهامه في العملية التنظيمية، التي أسهمت بنجاح في إتمام هذه الصفقة.