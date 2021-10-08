تُوج فريق الفيصل بكأس بطولة الوطن العاشرة التي اقيمت على ملعب جوهرة الشرق بحي النسيم في الرياض، بين فريقي اولمبي الفيصلية والفيصل، بحضور وتشريف الأمير محمد بن سعود آل سعود، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية والاعلامية. وشهدت البطولة مشاركة العديد من النجوم الذين مثلوا الأندية السعودية وهم ربيع السفياني، وسعود حمود، ومحمد الحلو، وحمد راشد، ونجم فريق نجران سابقاً معاذ الريمي. وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً ساند الفريقين. يذكر أن الشوط الاول انتهى بتقدم اولمبي الفيصلية، وفي الشوط الثاني استطاع الفيصل قلب النتيجة إلى فوز بهدفين لهدف، إثر المؤازرة الكبيرة من رابطة الفريق التي رددت بعد الفوز «اجيبه يعني اجيبه لوكان تحت الحراسة».وبعد نهاية المباراة سلم الامير محمد بن سعود كأس البطولة لكابتن الفريق أحمد العصري، والميدليات الفضية لفريق اولمبي الفيصلية الحائز على المركز الثاني. وقدم منظمو البطولة شايم العنزي، وبدر العقيل، وعبدالله سودي، وفايز فهاد، وعبدالعزيز عليوي، شكرهم وتقديرهم لصحيفة «عكاظ» على تغطيتها المستمرة للبطولة، مثمنين الجهود المبذولة لإنجاحها من قبل الداعمين وهم الدكتور اشرف السمان، والدكتور فريح الشمري، ودلي العنزي، وسعيد المعجل، إذ كان لهم الأثر الأكبر في رفع مستوى البطولة من جميع النواحي. وبذل المنظمون جهوداً جبارة في تنظيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لجميع الحضور، لتفادي فايروس «كورونا».